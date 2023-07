Fangeleiren i Guantánamo må stenges

President Joe Biden har for første gang tillatt en FN-observatør inn i fangeleiren i Guantánamo. Vis mer

Nå har Joe Biden muligheten til å gjøre det Barack Obama lovet, men ikke gjorde

Igjen er forholdene på den beryktede fangeleiren i Guantánamobukten på Cuba gjenstand for stor bekymring. Den åpnet i 2002.

I mange år har bildene av fanger i oransje drakter vært en skamplett for USA. Nå har en uavhengig FN-ekspert besøkt stedet for første gang.

Grusom, umenneskelig og nedverdigende. Dette er dommen FNs spesialrapportør, den irske jusprofessoren Fionnuala Ní Aoláin, feller etter sitt besøk.

Hun forteller at fangene blir utsatt for nær konstant overvåking, det blir brukt makt mot dem når de skal flyttes, og det er manglende helsetjenester.

Joe Biden er den første presidenten som har åpnet opp for en inspeksjon. Den tidligere presidenten Barack Obama lovet å avvikle leiren i sin tid. Det skjedde ikke, delvis på grunn av motstand i Kongressen. Donald Trump ønsket fortsatt bruk av fangeleiren.

For øyeblikket sitter 30 menn i denne leiren. Blant disse er fem fanger som er siktet for å ha vært med på å planlegge terroraksjonene den 11. september. 16 av de 30 er klarert for løslatelse. Men det er ofte problemer med at landet de kommer fra, ikke vil ta imot dem.

De innsatte er i all hovedsak blitt pågrepet i forbindelse med krigen mot terror etter terrorangrepene mot New York og Washington 11. september 2001.

19 av dem er ikke engang siktet for en forbrytelse, og noen av dem har sittet i 20 år i varetekt.

Røde Kors, som har besøkt leiren, mener at forholdene kan klassifiseres som tortur. Historiene fra dem som er blitt løslatt fra fangeleiren, har vært rystende. Genève-konvensjonen ble heller ikke fulgt før i 2008. Dette henger svært dårlig sammen med USA ønske om å være ledere i kampen for menneskerettigheter.

Det har vært over 750 fanger fra over 40 land i leiren. En del av dem var tenåringer, og mange ble kidnappet fra sine hjemland. En betydelig andel av dem som er blitt løslatt, har slitt tungt etterpå. Det skyldes både ettervirkninger av det de mener er tortur og manglende oppfølging. Det er mange som nå kjemper en kamp for kompensasjon.

Ekstra alvorlig er det at informasjonen som er innhentet gjennom tortur, ikke kan brukes i rettssaker. Det medfører at de innsatte har mistet rettigheter og mulighet til rettferdig rettssak.

Joe Biden skal ha anerkjennelse for at noen forbedringer har skjedd i leiren. Men det rette vil være å stenge leiren ned. I tillegg er det avgjørende å gi de som er uskyldige, en beklagelse, og de som er siktet for terror, en grundig rettsprosess.

Det ville bli en hederlig arv for Biden og hans administrasjon.