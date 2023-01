Joe Bidens rot er uansvarlig

25.01.2023 07:44

President Joe Biden

To amerikanske presidenter har tatt med hemmelig informasjon hjem. Det bør bekymre USAs allierte.

Nok en bunke hemmeligstemplede papirer er oppdaget hos president Joe Biden. Det er minst den fjerde runden med slike avsløringer. De siste funnene ble gjort etter at justisdepartementet undersøkte boligen i Delaware.

Både presidenten og hans partifeller sier Biden ikke har skjult dokumenter med vilje. De påpeker også at Det hvite hus har vist åpenhet. Dette er imidlertid bare delvis riktig. Det hvite hus ser ut til å ha håpet i det lengste at saken skulle forsvinne. De første papirene på avveie ble oppdaget allerede i begynnelsen av november. Det tok over to måneder før dette ble offentlig kjent og da via en avsløring fra CBS News.

