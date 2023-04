Også barn har rett til personvern

Kunnskapsminister Tonje Brenna vil ha en ny digital strategi for skolen.

De bør få ha fingeravtrykket for seg selv når de er på skolen.

11.04.2023 07:00

Det er ingen tvil om at den digitale utviklingen går i rasende fart. Før påske krevde over 1000 teknologieksperter et halvt års forbud mot å gi kunstig intelligens større motor. Blant dem som undertegnet oppropet, var navn som Elon Musk, Yuvel Noah Harari og Steve Wozniak, som var med på å grunnlegge selskapet Apple.

På nær sagt alle områder har mennesker gjort seg avhengig av teknologi. Det har stort sett vært en enorm berikelse. Det har gjort samfunnet effektivt. Arbeidet maskinene sparer menneskene for, gjør at menneskene får mer fritid.