Aftenposten mener: Trump er moralsk konkurs

Det går knapt en dag uten at USAs president Donald Trump tas i en løgn, kommer med et barnslig angrep på en institusjon, en gruppe eller en politisk motstander, eller spolerer et viktig møte.

De siste dagene er hans kampanjeleder i 2016 dømt for diverse lovbrudd, mens hans advokat gjennom mange år har innrømmet andre.

Flere i den nærmeste kretsen er tatt for lovbrudd, for å ha løyet overfor føderale etterforskere, for misbruk av makt eller offentlige penger i fremtredende stillinger.

Bak lurer etterforskningen av Russlands forsøk på å påvirke utfallet av 2016-valget til Trumps fordel, og hva presidenten eventuelt visste om det.

Juridisk er mye fortsatt uklart, men moralsk er Trump-regimet et konkursbo.

Mannen som skulle «drenere sumpen» i Washington D.C. er midtpunktet i en verre sump enn den føderale hovedstaden har sett før.

Partiet til mannen som skulle «Make America Great Again», vil nå prøve å vinne høstens mellomvalg til Kongressen for å hindre at det blir riksrettssak mot ham. Det republikanske partiets tafatte omdannelse av seg selv til en støttegruppe for Trump er et problem i seg selv.

Opprøret består

Man skulle tro at velgerne for lengst ville betakke seg, men slik er det ikke. Det er ventet at demokratene gjør det godt i valgene til Senatet og Representantenes hus nå i november, men det er ikke gitt at de vinner flertall i noen av kamrene.

Fortsatt viser målinger at rundt 42 prosent støtter Trump. 53 prosent er mot ham, men det betyr ikke at Trump nødvendigvis ville ha tapt et presidentvalg i dag. Avgjørende er å mobilisere best i statene der valget avgjøres. Hillary Clinton fikk flest stemmer i 2016, men Trump slo henne der det gjaldt som mest.

Årsaken til at mange støtter en president som er en moralsk katastrofe, kanskje også en kriminell, er politisk. Opprøret blant lite privilegerte hvite, særlig i såkalte rustbeltestater, har ikke lagt seg. Mange ser fortsatt på Trump som sin mann, som en rambukk de har kjørt inn i gamle, forhatte eliter.

Avgang mer sannsynlig

I tillegg kommer en dyp polarisering som har utviklet seg gjennom mange år, og som gjør det nesten umulig for store velgergrupper å stemme på noe annet enn sitt eget parti.

Dessuten går det bra for USA i dag på viktige indikatorer, uansett hvor stor del av æren Trump har krav på. Arbeidsløsheten er lav, den økonomiske veksten høy.

Trolig må det flere avsløringer til før Donald Trump presses ut av Det hvite hus, men de siste dagenes hendelser har gjort det mer sannsynlig at han ikke sitter perioden ut.