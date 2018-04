Aftenposten mener: Statsråder bør være statsråder – også på Facebook

Denne uken uttalte Anne Kari Lande Hasle at statsråder ikke bør ha private blogger og kontoer på Facebook. Lande Hasle var departementsråd i Helsedepartementet i 14 år fra 1999 til 2013.

Når politiske rådgivere, statssekretærer og ikke minst statsråder har egne Facebook-sider hvor de uttrykker private eller partiets meninger eller profilerer seg som politikere, skaper det forvirring og usikkerhet om hvilken politiske rolle disse har, mener Lande Hasle. Hun viser blant annet til Sylvi Listhaugs Facebook-innlegg som førte til at statsråden måtte gå av.

Utspillet er interessant, av flere grunner. I disse dager, hvor internett er døgnåpent for innlegg, og hvor nyhetshjulet snurrer uten avbrekk, er sosiale medier en gjestfri arena for politikere som liker å henvende seg direkte til velgere, kanskje særlig for dem med en mer «folkelig» profil enn den mer tradisjonelle eliten på Løvebakken.

At politikere kommuniserer med velgere på sosiale medier, kan være bra. Det kan bidra til å redusere følelsen av avstand mellom høy og lav og således redusere avmaktsfølelse blant velgere som kanskje ellers opplever ikke å bli hørt og sett av dem som står på maktens tinde.

Mer direkte kommunikasjon kan i beste fall fungere som et bolverk mot populister som kommer til makten ved å male et bilde av øvrige politikere som livsfjerne elitister som ikke har folkets interesse for øye eller som ikke lytter til dem de skal representere.

Sosiale medier er også umiddelbare og kan gi svar på spørsmål fra publikum langt raskere enn utvekslinger via avisspalter, eller via tradisjonell postgang med henvendelse til departementenes postkasser, som er underlagt arkivloven og forpliktet til å føre offentlig journal over all slik kommunikasjon. Kort sagt: Det er ikke rart at mange politikere synes det er fint å kunne kommunisere med folk direkte på Facebook.

Men politikeres opptreden i sosiale medier kan også ha slagside. Som Lande Hasle påpeker, kan folk misoppfatte private meninger som departementets og på denne måten undergrave vervet.

Det skal ikke være tvil om hvor lojaliteten ligger. For en statsråd må lojaliteten ligge hos regjeringen i alle sammenhenger. En statsråd kan ikke bruke sosiale medier til å fremme sitt eget partis standpunkter på områder der de avviker fra regjeringens politikk.

Statsråder må gjerne bruke Facebook til å forklare forskjellen på en regjeringsplattform og et partiprogram, men å legge til grunn at leserne skjønner forskjellen, blir raskt et problem. I regjering skal de ikke jobbe for programmet, men for plattformen.

Dersom politikere skal være aktive i sosiale medier, må de opptre på en profesjonell måte også der – selv om tørre budskap om forvaltning ikke i like stor grad blir likt og delt.