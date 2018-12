Aftenposten mener: Mattis’ avgang skaper stor uro

Fra første stund har det vært klart at en farlig mann i 2016 ble valgt til USAs president. Samtidig virket det beroligende at et antall mer moderate og fornuftige folk besatte posisjonene rundt ham.

Rådgiverne har ikke klart å hindre Donald Trump i å rive opp handelsavtaler, trekke seg fra klimasamarbeidet, svekke samholdet i NATO og dumme seg ut i møter med Vladimir Putin, for å nevne noe. I flere tilfeller har de likevel mildnet konsekvensene.

Forsvarsminister James Mattis, pensjonert general, har vært en viktig mann i arbeidet med å berolige USAs europeiske allierte. Så lenge USAs styrkebidrag til NATO forble høye og Mattis alltid var klar med forsikringer om amerikansk lojalitet, kunne de andre landene leve med Trumps utbrudd.

Nå slutter også Mattis seg til den lange rekken av folk som enten er blitt sparket av Trump eller har gitt opp å prøve å samarbeide med ham. Det er dumt også for norske myndigheter, som har hatt god kontakt med Mattis.

Mattis trekker seg i en høflig formulert, men klar protest mot Trumps egenrådighet.

Ødelegger for kurderne

Forsvarsministeren sendte brevet like etter at presidenten plutselig besluttet å trekke amerikanske styrker ut av Syria, noe som etterlater landet i hendene til den morderiske presidenten, Bashar al-Assad, samt Iran, Russland og Tyrkia.

Derimot svekkes de moderate kurdernes posisjon ytterligere, mens terroristene i Den islamske staten (IS), som Trump nylig påsto var «beseiret», sikkert ser lysere på livet.

Kanskje blir Mattis’ etterfølger også moderat, men det vil bare hjelpe et lite stykke på vei. Mattis’ avgang viser nemlig – tydeligere enn noen gang – at Trump ikke er villig til å lytte til selv erfarne og høyt respekterte rådgivere. Det er ingen grunn til å tro at en nykommer vil kunne øve denne innflytelsen bedre enn ham som snart går.

Trump svekkes

Reaksjonene er sterke, også fra sentrale skikkelser i Det republikanske parti. For eksempel skriver senator Marco Rubio fra Florida i en melding på Twitter at Mattis’ avgang «gjør det ettertrykkelig klart at vi er på vei mot en serie alvorlige politiske feilbeslutninger som vil sette landet i fare, skade våre allianser og styrke våre fiender».

Lederen av Senatet, Mitch McConnell, også republikaner, uttrykte sterk uro over at forsvarsministeren gir seg.

I dette ligger et mulig lyspunkt: Hvis også sentrale republikanere kommer til at nok er nok, øker sjansene for at Donald Trumps tid i Det hvite hus ikke overstiger fire år.