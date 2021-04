Aftenposten mener: Nå venter en pandemi av psykisk uhelse

Denne gangen må regjeringen være forberedt.

Fredag mottar statsminister Erna Solberg en rapport om psykisk helse og rusbruk i befolkningen under pandemien. Dagen før varslet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad «kraftfulle tiltak». Foto: Torstein Bøe / NTB

51 minutter siden

Regjeringen fikk sviende kritikk i koronakommisjonens første rapport for ikke å ha vært forberedt på pandemien.

Fredag overleverer psykolog Peder Kjøs en ny rapport til statsminister Erna Solberg. Han har ledet et ekspertutvalg som har sett på psykisk helse og rusbruk i befolkningen under pandemien. Rapporten skal inneholde forslag til tiltak regjeringen kan gjennomføre for å møte utfordringene.