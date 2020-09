Aftenposten mener: Riktig med handlingsplan mot muslimhat

Det er lurt å hente ny kunnskap inn i de mest betente debattene.

Regjeringens Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer ble – ikke overraskende – et hett diskusjonstema i samme sekund som den ble lagt ut onsdag formiddag. Noen kritikere pekte på en undersøkelse i regi av Holocaustsenteret som viser at det er omfattende fordommer mot jøder i den muslimske delen av befolkningen. Andre minnet om at det ofte er muslimer som er avsendere når muslimske jenter hetses etter å ha deltatt i det offentlige ordskiftet.

Fordommer, hatefulle ytringer og negativ sosial kontroll i den muslimske befolkningen skal selvsagt bekjempes. Men ikke med generaliseringer, diskriminering og hat begrunnet med (antatt) tilhørighet til en religion.