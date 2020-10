Aftenposten mener: Erdogan bruker islam i sitt spill

Den tyrkiske presidenten gir Emmanuel Macron gode argumenter.

Nå nettopp

Tyrkias autoritære leder, Recep Tayyip Erdogan, ber Frankrikes president, Emmanuel Macron, sjekke sin mentale helse. Årsaken er at Macron forsvarer et grunnleggende prinsipp: at ytringsfriheten rår og omfatter også islam.

Noe annet kunne Macron ikke ha gjort. Han måtte reagere etter halshuggingen av lærer Samuel Paty. I en time om ytringsfrihet hadde Paty vist gamle karikaturtegninger av profeten Muhammed. For dette ble han altså drept av en ung ekstremist.