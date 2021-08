Aftenposten mener: Lærerne fikk for mye ansvar for den digitale undervisningen

Tydeligere retningslinjer for hvordan hjemmeskole skal foregå, må komme på plass.

Det var stor forskjell i hvor mye elevene så læreren sin under nedstengningen i fjor.

Det er mange forslitte fraser å ta med seg fra pandemien. Ordet «læringspunkter», som politikere er blitt så glad i å snakke om, er et godt eksempel. Det brukes gjerne på områder der håndteringen av pandemien ikke ble så bra som man kunne ha ønsket seg.

Begrepet passer godt når det gjelder digital hjemmeskole. Onsdag kunne NRK fortelle at de yngste elevene fikk mye mindre oppfølging av læreren sin enn de eldste elevene under nedstengningen. NRK viser til en undersøkelse der det går frem at en tredjedel av elevene på 1.–4. trinn kun hadde kontakt med læreren én gang i uken eller sjeldnere i ukene med hjemmeundervisning.