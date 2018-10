Den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi er forsvunnet og ble etter alt å dømme drept da han 2. oktober oppsøkte sitt lands konsulat i Istanbul for å hente et dokument. Kjæresten hans ventet utenfor, men Khashoggi kom aldri ut.

En gruppe tjenestemenn hadde kommet fra Saudi-Arabias hovedstad Riyadh til Istanbul like før Khashoggis avtale på konsulatet, og de dro igjen etterpå. Det er mulig at planen opprinnelig var å kidnappe Khashoggi.

De tilreisende skal ha bånd til Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman. Ifølge avisen The New York Times mener amerikansk etterretning å ha sterke indisier for at kronprinsen er innblandet i det som skjedde.

Samme bin Salman har de siste årene skaffet seg en bølge av positiv omtale ved å åpne for en viss liberalisering av det religiøse diktaturet. Blant annet får kvinner der nå lov til å kjøre bil.

Det sannsynlige drapet på journalisten på en annen stats jord har skapt en internasjonal, diplomatisk krise. Blant annet har Frankrikes finansminister droppet sin planlagte deltagelse på en stor økonomikonferanse i Saudi-Arabia, kalt «ørkenens Davos». Tysklands utenriksminister skulle også ha reist dit, men sier nå at han utsetter avgjørelsen.

Også Norge må reagere

Sentrale vestlige politikere tar til orde for en full revurdering av forholdet til den regionale stormakten, som i mange år har hatt nære bånd til vestlige land.

Også Norge har vært opptatt av et nært forhold til Saudi-Arabia, blant annet med tanke på eksport. I 2015 deltok kronprins Haakon i kong Abdullahs begravelse, noe han fikk sterk kritikk for fra blant andre Amnesty International.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har foreløpig nøyd seg med å kreve at Saudi-Arabia bidrar til oppklaring av saken. Det kan være fornuftig med noe tilbakeholdenhet, men hvis bildet ikke endrer seg, må også Norge handle.

Slipper unna mye

Logikken i internasjonal politikk er ikke alltid så lett å forstå: Det kan synes underlig at Khashoggi-saken skaper så sterke reaksjoner, mens det saudiarabiske regimets langvarige undertrykkelse av eget folk samt brutale krigføring i nabolandet Jemen ikke gjør det. En FN-rapport fastslår at Saudi-Arabia her er ansvarlig for krigsforbrytelser.

Saudi-Arabia har sluppet unna mye fordi landet er en vestlig alliert og en regional motvekt til Iran. Dette er såkalt realpolitikk, som kan forstås et stykke på vei, men som det også må gå klare grenser for.