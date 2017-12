Aftenposten mener: Polen utfordrer EUs verdier

EU vurderer å frata Polen stemmeretten. Det er en sanksjon for å markere alvorlig uro over retningen landet beveger seg i. Håpet er at varselet i seg selv skal gjøre inntrykk. Det gjør det nok, men i verste fall forsterker det en negativ utvikling.

Polen har vært medlem av EU siden 2004. Siden den gangen har landet opplevd økonomisk vekst, som alle de østeuropeiske landene som har sluttet seg til EU. Politisk har utviklingen imidlertid gått i bekymringsfull retning. Sterkere nasjonalisme og flere eksempler på at EUs liberale verdier ikke blir tatt alvorlig, har utløst uro.

Reformene, om de kan kalles det, av rettsvesenet er blant de mest alvorlige eksemplene. Polske myndigheter snakker om effektivisering. Få andre klarer å se noe annet enn utilbørlig politisk påvirkning på rettsvesenet og dommerne. Polske myndigheter utfordrer nå et grunnleggende demokratisk prinsipp. I et demokrati begrenser politikerne sin innflytelse til utforming av lover. Rettsvesenet skal vurdere og dømme uavhengig av politikerne. EU må reagere når denne grunnforutsetningen for demokratiet utfordres så sterkt som i Polen.

Det er et dilemma for EU at Lov- og rettferdighetspartiet, som styrer Polen, har relativt sterk støtte på hjemmebane. Partiet har økt sin oppslutning, selv om også motstanden er blitt mer markant. Polen synes splittet med tanke på grunnleggende, videre utvikling.

Det oppnås neppe nødvendig enighet i EU for å sanksjonere den udemokratiske utviklingen i det store medlemslandet Polen. Til det har for mange andre land, ikke minst Ungarn, sympati med Polens ønske om å utvikle seg uavhengig av EU.

Men Polen, og landet støttespillere, er avhengige av økonomiske overføringer fra andre EU- og EØS-land. Etter reforhandlingen i høst, bidrar for eksempel Norge med nærmere åtte milliarder kroner til landet. Det er penger som i stor grad skal gå til sivilsamfunnet. Polske myndigheter har markert misnøye med innretningen på overføringene. Diskusjonen har blant annet handlet om polske myndigheters frihet til å disponere pengene etter eget ønske, noe som ville forsterket den negative utviklingen landet er i – sett med omverdens øyne.

Det illustrerer et dilemma i EU som var nesten utenkelig for 20 år siden: Hva gjør fredsprosjektet EU når et eller flere medlemsland, med folkelig støtte, utvikler seg i autoritær retning?

EU må utfordre utviklingen, fordi den kan bli ugjenkallelig og undergrave den viktigste begrunnelsen for at EU ble etablert i første omgang.