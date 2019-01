Aftenposten mener: Ja til pappvin

Helsedirektoratet vil utrede et forbud mot pappvin.

– Har man har en åpnet treliter i skapet, er det lettere å ta et glass vin enn hvis man må åpne en flaske, sier Linda Granlund, divisjonsdirektør for folkehelse og forebygging i Helsedirektoratet.

Mange kan sikkert kjenne seg igjen i det. Andre vil kjenne seg igjen i at en like gjerne kan tømme en flaske når den først er åpnet. Eller at en vinflaske med skrukork er like praktisk som pappvin. Eller at 300–500 kroner er mye penger selv om det er mye vin i kartongen.

Interessant nok er Helsedirektoratets argumentasjon for å utrede et forbud mot pappvin den motsatte av den som ble ført da forbudet mot salg av sigaretter i tipakninger ble vurdert. Større og dyrere enheter skulle heve terskelen for å handle tobakk og redusere inntaket for den prissensitive delen av markedet. Denne logikken tilsier at alkoholinntaket vil bli redusert dersom det innføres et forbud mot vinflasker, og treliters kartonger blir det eneste som er lov å omsette i Vinmonopolet og i taxfree-butikkene.

Årsaken til at Helsedirektoratets argumentasjon vakler, er at den er svakt fundert. Ingen studier slår fast at et forbud vil redusere inntaket. Dessuten faller to tydelige utviklingstrekk sammen i tid de siste 10 årene, uten at det ene nødvendigvis skyldes det andre: Jo større andel pappvin har fått av salget, desto mindre og sjeldnere drikker nordmenn.

Siden 2006 er taxfree-kvoten blitt utvidet flere ganger. Vinmonopolet har avviklet salg over disk, nordmenn har fått mulighet til å importere vin selv, og Vinmonopolets utsalg kan holde åpent på påske-, pinse- og nyttårsaften og på valgdager. Det er en liberalisering. Likevel er nordmenns alkoholkonsum redusert med rundt 10 prosent i den samme perioden, færre oppgir at de drikker månedlig, flere oppgir at de aldri drikker.

Politisk tyder lite på at en forbudsvind er i ferd med å blåse opp. Selv folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) har hevet stemmen og lover at Helsedirektoratets ønske ikke vil bli hørt i den kommende folkehelsemeldingen. Det er fornuftig. Alle partier er for å føre en fortsatt restriktiv alkoholpolitikk for å redusere skadelig alkoholforbruk. Men den må være treffsikker.

Høye avgifter, forbud mot alkoholreklame og begrenset tilgjengelighet er velbegrunnede, velprøvde og kostnadseffektive virkemidler i alkoholpolitikken.

Et forbud mot pappvin er det ikke.

Slik velger du vinemballasjen som er minst skadelig for miljøet