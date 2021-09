Aftenposten mener: Skolen må bli enda bedre til å utjevne forskjeller

Det viktigste arbeidet for å gjøre forskjellene i samfunnet så små som mulig, skjer nettopp blant de små.

Skolen er den viktigste arenaen for utjevning av sosiale forskjeller.

8. sep. 2021 07:00 Sist oppdatert 9 minutter siden

I seks ledere skriver Aftenposten om noen av de viktigste sakene ved årets stortingsvalg. Dette er den tredje.

Sosiale forskjeller i samfunnet ligger an til å bli den aller viktigste saken for mange velgere i år. Det er ikke rart. Mye av grunnen til at Norge er et land med høy tillit, er at det ikke er langt mellom høy og lav. Hva man skal gjøre for å minske forskjellene, er det ingen bred enighet om.