Aftenposten mener: Kortslutning på Stortinget

Nå nettopp

Ap, Sp og SV er enige om strømstøtte, men skaper forvirring om nettleie.

Strømstøtte er bra. Rot om nettleie er ikke bra.

Uvanlige høye strømpriser har satt en støkk i folk denne høsten og vinteren. Nå kommer en ordning på plass som gjør strømregningene litt lettere å bære de neste fire månedene.

Regjeringens forslag har gode sider. Den er gjennomførbar og vil gi mange lavere strømregning enn de ellers ville fått allerede i januar. Den har et tak - som godt kunne vært lavere - slik at folk med svært høyt forbruk betaler full pris for det. Den gir folk fortsatt en grunn til å holde igjen på hvor mye strøm de bruker.