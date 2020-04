Aftenposten mener: Venneforeninger tjent med full åpenhet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har ført liste over medlemmene av Norsk-russisk venneforening på Stortinget. For dette har de nå fått en velfortjent rapp over fingrene fra EOS-utvalget, Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene.

PST har utvist «klanderverdig skjønn» ved å registrere stortingsrepresentantene, skriver EOS-utvalget. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) slutter seg til kritikken. Stortinget har for tiden 14 slike vennskapsgrupper for kontakt med andre land. «Mistenkeliggjøring av disse gruppene eller deres medlemmer på generelt grunnlag er skadelig for viktig mellomfolkelig samarbeid», skriver Trøen.