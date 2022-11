Aftenposten mener: Fifa løper fra ansvaret

Gianni Infantino er president i Det internasjonale fotballforbundet, Fifa.

Tildelingen av VM til Qatar var en skandale. Men skandalen stoppet ikke der.

Den tidligere fotballtoppen Sepp Blatter hadde en drøm. VM i 2018 skulle til Russland, og VM i 2022 skulle til USA. Med representanter fra de to stormaktene sammen på scenen skulle fotball bli et symbol for fred. Og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) en kandidat for Nobels fredspris.

Det gikk ikke som Blatter håpet. Russland fikk VM, men USA ble slått av Qatar. 12 år senere skal mesterskapet omsider spilles. VM begynner søndag.