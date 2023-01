Aftenposten spør: Hva annet er det St. Olav skjuler?

09.01.2023 18:26

En hendelse på St. Olavs hospital på slutten av 90-tallet har store konsekvenser i dag.

Alvorlige feil må det være åpenhet om.

Et embryo ble satt inn i feil kvinne for over 20 år siden ved det som i dag er St. Olavs hospital i Trondheim. Aftenposten kunne i forrige uke fortelle den opprørende historien.

Hendelsen ble oppdaget i 2018, da en ung person kontaktet sykehuset. Vedkommende delte ikke genetisk materiale med sin mor og far. Saken har vært diskutert i Klinisk etisk komité flere ganger og er åpenbart svært sensitiv.

