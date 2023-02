Asylbarn kan ikke bare forsvinne uten at noen reagerer

01.02.2023 14:54

Mange enslige asylbarn forsvinner fra asylmottak uten at dette registreres eller at de blir lett etter.

Barneombudet etterlyser en grundig gjennomgang av rutiner. Det gjør hun rett i.

432 enslige asylbarn har forsvunnet fra norske asylmottak de siste åtte årene. Fem av dem var ti år eller yngre. Den yngste av dem var fem år. Dette har NRK i samarbeid med Senter for undersøkende journalistikk avslørt.

Lite eller ingenting gjøres når disse barna blir meldt savnet. Det til tross for at Stortinget i 2015 enstemmig vedtok at det skulle letes etter dem på samme måte som når norske barn forsvinner.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn