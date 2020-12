Biskop Eidsvigs bønn bør ikke bli hørt

Den katolske biskopen Bernt I. Eidsvig ber om å få samle menighetene i julen. Svaret bør bli nei.

Den katolske biskopen Bernt I. Eidsvig er lite realistisk når han vil lette på restriksjonene i julen. Ole Berg-Rusten / NTB

Nå nettopp

«Jeg vil henstille til byrådene i Oslo og Bergen å vurdere et juleamnesti, og så skal vi gjøre alt for at alle smittevernregler følges i kirkene.»

Det sa biskop Bernt I. Eidsvig i Den katolske kirke denne uken. Det han ber om, er altså at to av landets hardest rammede kommuner skal lette på sine smittebegrensende tiltak slik at det blir mulig å gjennomføre julens gudstjenester uten begrensningen på 20 personer.