Aftenposten mener: Vaksinearbeidet er ikke godt nok

Treg utrulling og pussige prioriteringer kan svekke tålmodigheten og tilliten i befolkningen.

Foto: Terje Pedersen/NTB

Nå nettopp

En måned etter at de første vaksinene kom, har Norge mottatt 188.265 doser. Men bare 78.100 nordmenn fått den første dosen, ifølge Folkehelseinstituttet.

Det må imidlertid to doser til for å gi full effekt. Tirsdag hadde bare 1903 nordmenn fått den andre vaksinedosen. Det er et svært lavt tall.