Aftenposten mener: Stø kurs og endring samtidig for Tyskland

De grønnes kandidat er i krise. Tysklands neste kansler blir trolig konservative Armin Laschet.

Annalena Baerbock blir neppe kansler, men får nok makt. Foto: Michael Kappeler / DPA

Nå nettopp

Meningsmålingene tyder fortsatt på at De grønne i Tyskland vil mer enn doble sin oppslutning sammenlignet med forrige valg. Krise er det slik sett ikke snakk om.

Men inntil nylig var det en god mulighet for at partiets kandidat, Annalena Baerbock, kunne bli Angela Merkels etterfølger. Den såkalte trafikklyskoalisjonen var et reelt alternativ etter 16 år med Merkel fra den konservative blokken CDU/CSU på kanslerkontoret.