Aftenposten mener: Galt å redde Nesna

9 minutter siden

Senterpartiet gjenåpnet lærerutdannelsen på Nesna. Studentene uteblir.

Søkertallene viser hvorfor lærestedet ble lagt ned i første omgang.

Ola Borten Moe fra Senterpartiet, minister for forskning og høyere utdanning, tok denne uken turen til Nesna på Helgelandskysten. Han var på plass til studiestart for å markere at den tradisjonsrike lærerutdannelsen er i gang igjen.

I fjor sommer var det Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum som sto der og lovet at dersom det ble regjeringsskifte, så skulle høyskolen på Nesna gjenåpnes. «Nå skal de oppleve en regjering som har tro på både små og store steder», lovet partilederen. Og på dette punktet har altså regjeringen levert. Regjeringen satte av 60 millioner kroner for å tilby lærerutdannelse på Nesna. Rett nok ikke som selvstendig høyskole som lovet, men underlagt Nord universitet.