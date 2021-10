Aftenposten mener: Ruter må få opp farten

Ruter skal komme med forslag til nye billettløsninger i slutten av året. Det burde ha kommet før.

Fleksible, rimelige priser på kollektivreiser er på overtid.

Nå nettopp

Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Flere biler. Færre kollektivreisende. Dette er et scenario de færreste ønsker seg. Men slik har utviklingen vært i Oslo etter pandemien. Det er flere biler på veiene nå enn før viruset ankom. Dette viser tall fra Statens vegvesen. Det er ikke oppløftende.

Hjemmekontor og hybride løsninger er blitt permanente løsninger for en stor andel av arbeidstagere. Dette har resultert i et dramatisk fall i bruk av kollektivtrafikken og ført til sviktende inntekter.

Ruter fikk nylig 135 millioner kroner fra Oslo kommune for å opprettholde det nåværende rutetilbudet. Men slike økonomiske plasterlapper kan ikke brukes til evig tid.

Ruter står foran et inntektstap på cirka 1,2 milliarder kroner neste år.

Konsekvensen er åpenbar hvis ikke de reisende kommer tilbake: Det vil bli et dårligere tilbud. I verste fall vil reisene bli dyrere. Det vil være alvorlig. Særlig hvis reduksjonen i avgangene rammer rushtrafikken.

Nye billettyper skal være ferdig innen utgangen av 2021 varsler Ruter.

Det er på overtid.

Det er halvannet år siden pandemien rammet oss. Ingen kunne vite hvor lenge den ville vare. Men en utvikling var åpenbar: Hjemmekontoret.

Dette burde ha ført til at Ruter testet nye fleksible billettløsninger raskt. Prisnivået i dag er for høyt for de som kun reiser til kontoret to, tre ganger i uken.

Kollektivreisende i Oslo trenger et incentiv for å vende tilbake.

Vy lanserte en smartpris allerede i fjor. Ved innkjøp av en enkeltbillett med smartpris startes en 30 dagers periode. Uansett hvor mye du reiser innenfor de 30 dagene, skal det ikke koste mer enn en periodebillett.

En periodebillett på 30 dager i én sone koster 795 kroner i dag. Venstre mener den bør kuttes med minst 200 kroner i 2022 i et håp om å få de reisende tilbake.

Partiet har også sett til London. Siden 2003 har reisende der hatt flere fleksible løsninger som virker tiltrekkende på kundene. De er både økonomisk smarte og bruksvennlige. I 2014 kunne passasjerene begynne å bruke kontaktløse bankkort, det vil si et bankkort du bare tæpper med for å betale. En svært enkel løsning.

Det trengs et mer fleksibelt billettsystem tilpasset et mer fleksibelt arbeidsliv.