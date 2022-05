Aftenposten mener: Er faren for selvmord stor, må helsevesenet få gripe inn

Det er ingen grunn til å tolke regelverket så rigid som mulig.

Historien om Liv Monika har rørt mange. Dessverre er det også en del foreldre som kjenner seg igjen i historien.

Leder

I Norge er barn over 16 år helserettslig myndige. Det betyr at de selv kan velge om de vil ta medisiner, snakke med psykolog eller legges inn hvis de blir alvorlig syke.

I 2017 kom det i tillegg en bestemmelse som sier at man ikke kan bruke tvang mot samtykkekompetente personer. Det betyr at man er i stand til å ta egne beslutninger om behandling, og at legene mener pasienten forstår konsekvensene av valget man gjør.

Anne Kjersti Befring er førsteamanuensis ved institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun mener det skaper noen vanskelige situasjoner, fordi det skal mye til for å bli vurdert til ikke å være samtykkekompetent. Hun kjenner til flere fortvilte foreldre som har opplevd at barnet ikke samtykker til behandling.

– Ungdommene legges inn, men skrives like fort ut av psykisk helsevern fordi de ikke vil ha hjelp, sier Befring.

I forrige uke fortalte A-magasinet historien om Liv Monika. Da hun ble alvorlig psykisk syk, tok barnevernet over omsorgen for henne. Hensikten var at hun skulle få hjelp. I stedet endte hun opp som en kasteball i ulike deler av helsevesenet.

Liv Monika var suicidal, men kunne ikke tvangsinnlegges. Hun var hverken psykotisk eller alvorlig sinnslidende, slik loven krever. Derfor ble hun skrevet ut av akuttpsykiatriske avdelinger etter gjentatte forsøk på å ta sitt eget liv.

Spørsmålet som tvinger seg frem, er om barn som blir alvorlig syke, kunne fått bedre hjelp hvis man først ble helserettslig myndig først ved fylte 18 år. Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på.

Befring påpeker at bestemmelsen om samtykkekompetanse ikke ble laget som en regel som skulle være til hinder for tvangsinnleggelse i psykiatrien. Hun mener at dagens regelverk tolkes for strengt. Loven slik den fungerer i dag, åpner for at kravet om samtykke kan falle bort dersom det er fare for liv og helse. Det var det åpenbart for Liv Monika. Hun ble ikke mer enn 18 år.

Håkon Kongsrud Skard er president i Norsk Psykologforening. Han tror ikke mer bruk av tvang er noen god løsning. Han mener at barnevernet i stedet må skaffe barn og unge med psykiske lidelser et bedre behandlingstilbud, gjerne knyttet til institusjonene de bor på.

Det er et godt forslag. Men for Liv Monika fantes det aldri noen slik institusjon som kunne ta imot henne over tid. Skal man begynne et sted, er det åpenbart viktigst å få på plass et langsiktig og stabilt behandlingstilbud i helsevesenet til barn som blir så syke.

Men det er heller ingen grunn til å tolke dagens regelverk så rigid som man gjør i dag. Når et barn vil avslutte livet, er det ingen tvil om at det er fare for liv og helse.