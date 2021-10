Aftenposten mener: Viktig pris til riktig tid

Ytringsfrihet er andre friheters beste vern.

Berit Reiss-Andersen, leder av Nobelkomiteen, viser frem et bilde på en mobiltelefon av årets fredsprisvinnere, journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov, på Nobelinstituttet i Oslo fredag.

8. okt. 2021 14:30 Sist oppdatert 10 minutter siden

Nobels fredspris for 2021 er sørgelig aktuell. Og derfor viktig.

Ytringsfrihet – og med den pressefrihet – er under press i mange land i verden. Den norske nobelkomité har valgt å gi prisen til to av dem som står i spissen for kampen for det frie ord. Journalistene Maria Ressa på Filippinene og Dmitrij Muratov i Russland gir ikke opp trass i press og trusler.