Aftenposten mener: Trump er forkastelig unnvikende

Nå viser det seg at Trump selv ikke klarer å uttrykke seg med noe i nærheten av nødvendig klarhet om en annen type ekstremister, nemlig hvite, amerikanske rasister og nazister.

Da grupper av slike gjennomførte en demonstrasjon i Charlottesville, Virginia, oppsto det en motdemonstrasjon og tumulter. Deretter kjørte en av rasistene en bil inn i mengden av motdemonstranter, drepte en av dem og skadet flere.

Udåden var åpenbar terrorisme: politisk motivert vold som skulle skape frykt. Gjerningsmannen var antagelig direkte inspirert av bilangrepene islamistiske terrorister har gjennomført de siste årene.

Den riktige reaksjonen fra Det hvite hus var så åpenbar at selv ikke Trump burde være i stand til å bomme, men det klarte han. Presidenten fordømte ekstremismen «på mange sider».

Hvis Clinton i fjor hadde kommentert en islamistisk terroraksjon i lignende ordelag, er det ikke vanskelig å forestille seg Trumps reaksjon.

Plikt til å samle

Trumps krigerske tone i innsettelsestalen i januar er beryktet, men i én passasje lovet han å arbeide for å dempe de store motsetningene i det amerikanske samfunnet: «Om vi er svarte eller brune eller hvite, har vi alle patriotens røde blod i årene, vi har den samme friheten og vi ærer det amerikanske flagget,» sa den nye president blant annet.

Det var viktig at Trump sa dette, for selv om han ble valgt ved hjelp av bølge av misnøye blant underprivilegerte hvite, har han som president plikt til å arbeide for alle borgeres beste.

Vel kan Trumps kjernevelgere ha sakket akterut i velstandsutviklingen, og de kan ha hatt grunn til å føle seg glemt, men de utgjør ikke den eneste vanskeligstilte gruppen i USA.

Alltid mer

Grupper av «svarte eller brune», for å bruke Trumps ord, står ofte mer utsatt til. De må i tillegg finne seg i åpenlys rasisme som den som kom til uttrykk da ekstremistene marsjerte i Charlottesville i protest mot at en statue av Robert E. Lee, en sørstatsgeneral under borgerkrigen, skal fjernes.

Trump får skarp kritikk også fra republikanske toppolitikere. Selv hans datter, Ivanka, rykket ut og sa at det «bør ikke være plass i samfunnet for rasisme, hvit nasjonalisme og nynazister».

Etter hver uhyrlighet og bommert fra presidenten, håper verden at dette var den siste, men Donald Trump ser ut til alltid å ha mer på lager.