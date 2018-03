Aftenposten mener: Populisme er mest en teknikk

Polens tidligere utenriksminister, Radosław Sikorski, holdt sist onsdag et foredrag i Oslo. Et av temaene var populismen. Kan EU overleve den?

Ordet populisme kan defineres på mange måter. En rund og forsonlig definisjon er å si at populisme er politikk som tar vanlige folks bekymringer alvorlig.

Men, som Sikorski påpekte, man trenger ikke populisme for å gå imot økonomiske forskjeller eller for lavere innvandring. Partier har kjempet for vanlige folk til alle tider – uten å bruke populistiske teknikker.

For Sikorski er populisme altså først og fremst teknikk: En populist hevder at han eller hun representerer folket, ikke bare fraksjonen som stemmer på vedkommende, men hele folket.

Den som mener noe annet enn populisten, er ikke bare meningsmotstander, men fiende av folket. Hun eller han dehumaniseres gjerne også.

Et syklisk fenomen

Sylvi Listhaugs berømte Facebook-melding, som ikke ble nevnt av Sikorski, er et godt eksempel: Det holdt ikke for henne å argumentere mot Arbeiderpartiets standpunkt. Partiet måtte fremstilles som ondt, som et som ikke ville Norge vel.

For Sikorski er den moderne populismens oppblomstring et nytt og egentlig forutsigbart tilbakeslag for globaliseringen. Det forrige kom da den globale frihandelens oppblomstring i første del av forrige århundre endte i børskrakk, proteksjonisme, fascisme og krig.

Situasjonen nå har likhetstrekk. Finanskrisen ligger fortsatt nær i tid, og konsekvensene er ikke overvunnet. Utflytting av arbeidsplasser til lavkostland og høy innvandring virker truende for mange.

Fascismen er glemt

En del trekkes igjen mot politikere som snakker i store bokstaver om at de er nasjonens eneste håp.

De som lever i dag, husker ikke fascismen, noe som gjør motstandskraften svak.

Radosław Sikorski har ingen originale forslag til hvordan populismen skal takles, men det er kanskje ikke så vanskelig heller – i teorien.

Han advarer mot å prøve å utkonkurrere populistene med populisme, men også mot å isolere dem. Etablerte partier må ta debattene og også overta saker fra populistene når de har et poeng.

Kjedelige botemidler

For Sikorski er svaret mer EU, ikke mindre. For når unionen er ineffektiv, skyldes det jo sjelden institusjonene i Brussel, men motvillige eller splittede medlemsstater.

Han nevnte vernet av EUs yttergrenser som eksempel: Det er mer rasjonelt å gjøre dette i fellesskap enn hver for seg. Metoden er å gi Frontex, den europeiske grense- og kystvakten, nok ressurser. Likedan er det for andre saksfelt.

Mer debatt, mer samarbeid, mer politikk. Det klinger kjedelig, men er trolig løsningen.