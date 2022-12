Aftenposten mener: Taliban knuser jenters fremtid

Afghanistans kvinner får studieforbud. Det er grenseløst provoserende.

De kom til universitetet sitt onsdag morgen, men slapp ikke inn.

Nå nettopp

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Afghanistans talibanstyre bestemte seg tirsdag for å kaste kvinnene ut av universitetene. Vedtaket ble gjort med øyeblikkelig og hjerteskjærende virkning. Onsdag morgen prøvde hundrevis av kvinnelige studenter å møte på sine læresteder som før. Men de ble stoppet og bortvist av væpnede vakter.

I Kabul demonstrerte de aller modigste på åpen gate. Men de ble jaget og brakt til taushet etter få minutter.

Dette året startet med noen forsiktige norske håp om at Taliban var til å snakke fornuft med. En delegasjon fra det islamistiske regimet ble hentet med fly til Oslo i januar. Kvinners og jenters rettigheter var en hovedsak.

USA og Nato trakk seg ut av Afghanistan i august i fjor etter 20 års krigføring. Inn rykket Taliban. De prøvde å si til verden at de hadde forandret seg siden sist de hadde makten, de forferdelige årene fra 1996 til 2001. Kvinnene hadde de respekt for. De hadde ingen planer om å stenge dem ute fra skole og arbeidsliv.

Men Taliban er blant de siste til å stole på. Bevegelsen rives mellom erkekonservative og mer moderate krefter. For tiden ser det ut til at de religiøst og politisk mest forblindede er i føringen.

Konsekvensene er tragiske, for jenter og kvinner og for hele det lutfattige afghanske samfunnet. Skole og utdanning må til for å skape utvikling. Men nå tvinges tusener av landets ungdom til å avbryte sine studier og underkaste seg et mannssamfunn av middelaldersk modell.

Taliban ga ingen begrunnelse for studieforbudet for kvinner. Det var ikke så rart, for det finnes ingen gangbare begrunnelser.

«Enhver har rett til undervisning. (...) Det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner», heter det i FNs menneskerettserklæring.

Taliban-regimet bryter med vitende og vilje med dette. I tillegg velger det en helt forkvaklet tolkning av sin egen religion, islam. Studieforbud for kvinner hører ingensteds hjemme, heller ikke i den islamske verden.

Nødhjelp til sultende afghanere må fortsette. Men Taliban-regimet må settes under press fra det internasjonale samfunn. Skal Afghanistan få hjelp til å reise seg, må de utålelige overgrepene mot landets kvinner ta slutt.