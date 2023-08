Feige republikanere gjør skade på demokratiet

Det er ille at ikke flere i Kongressen forlengst har tatt oppgjør med Donald Trump.

Flere i partiet burde for lengst ha distansert seg fra Donald Trumps grove valgløgn. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 09:55

Dette er en lederartikkel. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Det er selvfølgelig altfor tidlig å si om Donald Trump blir straffedømt. Men det er langt fra for tidlig å kritisere hans mange støttespillere og medløpere i Kongressen for politisk feighet og uansvarlighet. Med sin vedvarende støtte til fortellingen om det stjålne valg i 2020 gjør de stor skade på Det republikanske parti og USAs demokrati.

Mandag ble det for fjerde gang på like mange måneder reist tiltale mot USAs 45. president, denne gang for forsøk på å gjøre nederlag til seier ved presidentvalget i delstaten Georgia.

En viktig del av bevismaterialet har vært offentlig kjent i to og et halvt år. Millioner av mennesker verden over har hørt opptaket av samtalen der Trump ringer sin partifelle Brad Raffensperger i Georgia. Trump sier han bare må finne 11.780 flere stemmer. Raffensperger, som hadde ansvar for gjennomføringen av valget, hadde ryggrad til å si det opplagte – at det kunne han ikke gjøre.

Demokratier kan ikke overleve uten gode tapere ved valg. Det er kjennemerke nummer én ved et folkestyre. Donald Trump har i stedet valgt løgnens vei. Trump benekter et åpenbart og nøye etterprøvet faktum, at han faktisk tapte for demokratenes Joe Biden.

Flertallet av republikanske velgere ser fortsatt ut til å holde fast ved Trump og hans påstand om at han vant. Det er forstemmende. Men i et dypt polarisert samfunn med et like polarisert medielandskap må man kanskje ha en viss forståelse for at millioner faktisk tror på Trumps fortelling.

For republikanerne i Kongressen finnes det færre unnskyldninger. De var godt orientert og hadde ingen saklig grunn til å trekke i tvil Bidens valgseier. Men mange var bekymret for sin egen politiske fremtid. Og derfor redde for å legge seg ut med Trump.

Svært mye tyder på at det var feighet og frykt for eget skinn som fikk flertallet av de republikanske representantene til å stemme nei til den rutinemessige godkjennelsen av valgresultatet. Det skjedde i Kongressen 7. januar 2021 – dagen etter at Trump-tilhengere hadde stormet bygningen på statskupplignende vis.

Viktige stemmer i partiet har hatt mot til å si at Trump tapte valget. Ikke minst gjelder det Trumps egen visepresident, Mike Pence, som nå selv vil bli president. Også Florida-guvernøren og presidentkandidaten Ron DeSantis bekrefter nå med forsinkelse at Trump «selvsagt tapte» i 2020.

Flere kommer nok etter med samme syn – når de for alvor begynner å frykte at partiet taper enda et presidentvalg med Trump som kandidat. Men det er feigt, pinlig og ødeleggende at ikke flere har tatt avstand fra ham for lenge siden.