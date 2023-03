Tvang tvinger seg frem

01.03.2023 18:13

Mudassar Kapur (H) under den muntlige spørretimen på Stortinget i Oslo.

Mange kommuner bør slås sammen, uansett hva Senterpartiet sier.

Prinsipper er kjekt å ha. Den norske staten holder seg med flere av dem. For eksempel et med det klingende navnet generalistkommuneprinsippet. Det sier at alle kommuner skal utføre de samme oppgavene. Det gjelder uansett hvor gamle eller unge innbyggerne er, hvor grisgrendt eller tettbygd kommunen er eller hvor god eller dårlig økonomien er.

Og her oppstår det innimellom noen problemer. Mange kommuner er små, mange er i tillegg rammet av fraflytting. Likevel må tjenestene leveres. Selv ørsmå kommuner må for eksempel ha et velfungerende barnevern. Det ble ikke mindre viktig etter at barnevernsreformen trådte i kraft i fjor. Den ga mer ansvar til det kommunale barnevernet.

