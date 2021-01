Aftenposten mener: Skolene har allerede fått krisepakker

Kommunene må klare å prioritere sine aller viktigste oppgaver.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) påpeker at regjeringen har vært tydelig på at skoler skal prioriteres. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Arbeiderpartiet (Ap) krever milliardbeløp til landets skoler for å kompensere for nye og strengere regler for smittevern, forteller nyhetsbyrået NTB.

Etter nyttår kom beskjeden om at regjeringen innførte rødt nivå for alle landets ungdoms- og videregående skoler. Det fører til strengere smitteverntiltak, større avstand og mer hjemmeskole. Kunnskapsminister Guri Melby (V) har gitt signaler om at skolene må være innstilt på at tiltakene kan komme til å vare lenger.