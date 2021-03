Aftenposten mener: Islam Net er ingen moderat kraft

Et opprop til støtte for organisasjonen viser naivitet.

Leder Fahad Qureshi i Islam Net får støtte. Foto: Anette Karlsen

Iblant kommer det kjendisopprop, særlig fra kulturfeltet, der man må lure på om de som har undertegnet, oppfatter verden rundt seg. Kanskje er det ingen grunn til at norske muslimer skal være noe dårligere.

37 religiøse ledere, kulturfolk, akademikere og andre har nå kommet med et opprop til støtte for Islam Net. De 37 sier selv at de har svært ulike ståsteder, også ulike grader av religiøs tro.