Aftenposten mener: Når politikerne sviktet, sto den tredje statsmakt støtt

En av tre amerikanere tror på Trumps valgløgner. Men presidentens kuppforsøk møtte veggen i domstolene.

Leder

2020 har vært et annerledes år. Koronapandemien skapte global krise. Den kom dessuten på tampen av fire turbulente år med Donald Trump i Det hvite hus.

Nå går Trumps presidentskap mot en kaotisk slutt. I romjulen har han fortsatt å spre løgner om valgresultatet. En ny meningsmåling viser en tredjedel av det amerikanske folket nå tror på påstandene hans.

Trump har utsatt det amerikanske demokratiet for en voldsom stresstest. Men reaksjonene har vært forbausende dempet.

Et amerikansk kuppforsøk

Trolig vil det se mer sjokkerende og alvorlig ut i ettertid. Den sittende presidenten i verdens mektigste land har forsøkt å kuppe makten. Intet mindre.

Det kom ikke som noen overraskelse. President Trump har vist at han hverken har respekt eller forståelse for lover og regler. Hans politiske karriere er bygget på konspirasjoner.

Facebook og Twitter begynte å flagge Trumps påstander som usanne allerede i sommer. Demokratene uttrykte bekymring. Presidentens partifeller var imidlertid tause, med noen få unntak.

Trump fikk spre løgner i ukevis etter valget, uten at ledende republikanere tok affære. Han sparket ledelsen i Pentagon. Sjefen for valgsikkerhet måtte også gå, etter å ha sagt at valget var det sikreste i amerikansk historie.

Mange republikanere i delstatene og i Kongressen støtter presidentens kuppforsøk. De som står imot, som guvernøren i Georgia, blir uthengt og presset.

Den tredje statsmakt

Likevel er det ingen fare for at Trump skal lykkes i å rive til seg makten. Én demokratisk institusjon har mye av æren for det.

Valget i USA har vist hvor viktig prinsippet om maktfordeling er. Det er den tredje statsmakt som har stått mest rakrygget i sitt forsvar av det amerikanske demokratiet.

Trumps kuppforsøk møtte veggen i domstolene. Hans advokater har reist over 60 rettssaker i forskjellige delstater. De har ikke klart å endre utfallet av valget.

Dommerne har avvist de aller fleste som grunnløse. Løgner og påstander kollapset i møtet med kravet om håndfast bevis. Også Høyesterett har vært tydelige i sitt budskap. Tre av de konservative dommere der er utnevnt av Trump.

USA er en nasjon der domstolene står svært sterkt i maktutøvelsen. Systemet er langt fra perfekt. Men rettsstaten har gjennom hele Trump-perioden vist seg å være en solid garantist for demokratiet.