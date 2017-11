Aftenposten mener: Trump må avklare Asia-politikken

«Fremtidens politikk vil bli avgjort i Asia, ikke Afghanistan eller Irak, og USA vil være midt i sentrum for oppmerksomheten», skrev daværende utenriksminister Hillary Clinton i 2011. Det var hun som lanserte strategien «Pivot to Asia», en langsiktig utenrikspolitisk fremgangsmåte som handlet om å inngå multilaterale avtaler med asiatiske land og på den måten sørge for amerikansk innflytelse i regionen.

Donald Trump vil noe ganske annet. Han gikk nærmest til valg på å legge skylden på Kina for det meste som var galt. Trump bebreidet kinesisk handelspolitikk for den amerikanske arbeidsledigheten, et budskap som ga gjenklang hos svært mange velgere, ikke minst blant dem som hadde opplevd at den amerikanske industrien gikk konkurs eller flagget ut, samtidig som billige kinesiskproduserte varer strømmet inn i det amerikanske markedet.

Kina hadde etter Trumps syn heller ikke lagt tilstrekkelig press på Nord-Korea, derfor var det Kinas feil at det nordkoreanske atomvåpenprogrammet hadde fått utvikle seg.

Spent region

Noe av det første Trump gjorde da han ble president, var å ta imot en telefonsamtale fra den taiwanske presidenten, Tsai Ing-wen. En sterkere oppvisning i ikke å ville vise Kina respekt kunne han knapt ha prestert. Kina anser Taiwan som en del av Kina, derfor pleier diplomatisk utveksling med taiwansk lederskap å foregå i det stille.

Trump har vist tydelig at han ikke deler Obama-administrasjonens tro på multilaterale frihandelsavtaler og trakk USA ut av handelsavtalen TPP. Avtalene Trump vil ha, er bilaterale: én avtale om gangen med ett land om gangen.

Det er en svært spent region Trump nå besøker på grunn av Nord-Koreas rakettoppskytinger og prøvesprengninger. I løpet av de siste ukene har amerikanerne sendt tre hangarskip og en atomdrevet ubåt med tunge våpen til den vestlige delen av Stillehavet.

Ahn Young-joon / TT / NTB Scanpix

Amerika først

Selv om Trump ønsker å sette USA først, er den amerikanske tilstedeværelsen i Asia ikke uten videre lett å rokke ved uten store sikkerhetspolitiske konsekvenser for USAs allierte i regionen.

Når Trump nå er på besøk i Øst-Asia, er det på ingen måte bare en hilserunde for høflighets skyld. Den ni dager lange turen er det lengste Asia-besøket for en amerikansk president siden George H.W. Bush dro til regionen i 1991.

Prioriteringen tyder på at Trump forstår at mye står på spill. Han må vise at hans internasjonale linje består av noe mer enn å overlate arenaen til Kina. Hvis «Amerika først» i praksis blir til «Kina først», kan selv en del av hans kjernevelgere reagere.