Aftenposten mener: Helseetaten må «bruke huet»

«Arbeidsgiver har etter nøye vurdering kommet frem til at det er grunnlag for å gi fast ansettelse etter fremsatt krav i størrelse tilsvarende 0,58 % stilling».

Slik var ordlyden i brevet en av de tre renholdsarbeiderne ved Oslo legevakt nylig fikk fra Helseetaten i Oslo kommune. Ifølge Dagsavisen hadde vedkommende og to andre renholdsarbeidere ved Legevakten i lengre tid jobbet mellom 60 og 70 prosent av full stilling, noe Fagforbundet mente ga grunnlag for å kreve fast stilling. De to andre ble tilbudt stillingsbrøker på henholdsvis 2,28 og 3,58 prosent. Helseetaten har bekreftet at de tre har arbeidet mellom 50 og 80 prosent.

Arbeidsgiveres adgang til å ansette arbeidstakere i midlertidige stillinger er blitt utvidet de siste årene, etter at Solberg-regjeringen i 2015 endret arbeidsmiljøloven. Hensikten var å senke terskelen for å opprette stillinger og på den måten få flere ut i arbeidslivet. En bekymring var at midlertidige stillinger vil fortrenge faste stillinger. Det har ikke slått til.

Midlertidige stillinger kan ha en funksjon, men målet må være å øke antall faste stillinger. Det gir arbeidstakerne trygghet og forutsigbarhet, et naturlig ønske for de fleste. At de tre renholdsarbeiderne ønsket seg faste stillinger i stedet for midlertidige, er derfor enkelt å forstå. Hva som får Oslo kommune til å tilby en stillingsbrøk på 0,58 prosent er derimot komplett uforståelig.

I beste fall er det ubetenksomt, i verste fall er det en rendyrket provokasjon. På sett og vis er det derfor betryggende at helsebyråd Tone Tellevik Dahl opplever det som sistnevnte. Hun kaller de foreslåtte stillingsbrøkene for hårreisende, og understreker at de er stikk i strid med styringssignalene fra byrådet. Det har hun beviselig rett i.

I byrådserklæringen fra 2015 legges det vekt på at Byrådet skal redusere omfanget av midlertidige ansettelser, deltidsarbeid og etablere en kultur for heltidsstillinger, og at Oslo kommune skal være en langsiktig, motiverende og forutsigbar arbeidsgiver. Det er lite forenlig med faste stillinger som gir to og et halvt minutt lange arbeidsdager.

Flere heltidsstillinger er et mål, og offentlig sektor må gå foran med en ansvarlig ansettelsespolitikk, gjerne i tråd med Tone Tellevik Dahls umiddelbare reaksjon på Helseetatens jobbtilbud:

«De kan ikke bare se på et regneark, de må også bruke huet».