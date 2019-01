Aftenposten mener: Europa går inn i et turbulent år

Den europeiske union har lagt bak seg et tøft 2018. Agendaen har vært preget av konfliktene om demokratiutviklingen i Polen og Ungarn, usikkerheten rundt brexit, populistenes maktovertagelse i Italia og EUs stadig mer anstrengte forhold til USA.

Dessverre ligger 2019 an til å bli minst like turbulent. Det er valg i en rekke land, blant annet i Polen, der det nasjonalkonservative partiet Lov og rettferdighet kan komme til å øke sin oppslutning og innflytelse i parlamentet. Konsekvensen kan i verste fall bli nye og forsterkede angrep på rettsstaten, medienes uavhengighet og andre grunnleggende demokratiske prinsipper.

Den dystre utviklingen i mange land i øst preger hele unionen. Romania har dette halvåret tatt over presidentskapet i EU-rådet, men landet virker ikke godt nok forberedt. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker er en av dem som nylig har uttrykt bekymring over nettopp dette. Romania preges av politisk kaos, og har, helt fortjent, fått kritikk for at domstolenes uavhengighet svekkes, og for at kampen mot korrupsjon går i gal retning.

Den 29. mars går britene etter planen ut av EU, men pr. nå er det helt i det blå om det vil skje i ordnede former. Kanskje vil det ikke skje i det hele tatt. Den usikre situasjonen preger politikken på begge sider av Den engelske kanal. Ender det med at britene går ut uten en avtale, må hele Europa være forberedt på et økonomisk tilbakeslag.

EU-parlamentsvalget i mai blir også en milepæl. Meningsmålinger viser at høyrepopulistiske og EU-skeptiske partier kan komme til å gjøre et godt valg. Selv om ingenting tyder på de vil få flertall, kan partiene på ytre høyre bruke sin økte oppslutning til å stikke kjepper i hjulene for dem som ønsker seg tettere EU-samarbeid.

Til høsten skal det også utpekes ny EU-kommisjon og ny ledelse i EU-rådet og i den europeiske sentralbanken. Dagens politiske landskap i Europa, som er preget av mange svake og ustabile regjeringer, kan gjøre det ekstra krevende å bli enige. På toppen av dette skal landene vedta et nytt langtidsbudsjett for unionen, der de skal fylle et stort hull etter Storbritannia. Lite tyder på at det blir enkelt.

Normalt er oppslutningen om EU-valg svært laber, men med så mye som står på spill, kan man håpe på at flere går til valgurnene. Det ville vært en opptur for EU i et år da unionen sårt kan trenge det.