Det som lå an til å bli en sjeldent rolig uke i britisk politikk, ble alt annet enn det.

Forrige mandag kunngjorde syv av Labours parlamentsmedlemmer at de melder seg ut av partiet i protest. I løpet av uken valgte ytterligere to personer å trekke seg.

Listen over ting de er misfornøyde med er lang og knytter seg blant annet til partileder Jeremy Corbyns radikale linje både i innenriks- og utenriksspørsmål. Men til syvende og sist var det partiets antisemittisme og uklare brexit-politikk som ble de avgjørende faktorene.

Corbyn har vært kontroversiell siden han overraskende ble valgt til leder av Labour i 2015. Tidligere statsminister Tony Blair, som tilhører den moderate fløyen i partiet, advarte om at Labour ville bli «tilintetgjort». Det skjedde ikke. Under Corbyn har medlemstallet i partiet mer enn doblet seg, og ved valget i 2017 fikk Labour 40 prosent av stemmene, en fremgang på 10 prosentpoeng siden forrige valg.

For at et topartisystem som det britiske skal fungere godt, må begge partier være i form. Nå er ingen av dem det.

Men hvetebrødsdagene er ettertrykkelig over. Corbyn har ikke maktet å rydde opp etter avsløringer om utbredt antisemittisme. Partilederens popularitet er på et bunnivå, og Labour ligger bak det konservative regjeringspartiet på målingene. Dette til tross for at det er toryene som er ansvarlige for den kaotiske brexit-prosessen som nå har vart i over to år. Det var også toryene som tok initiativ til folkeavstemningen.

For at et topartisystem som det britiske skal fungere godt, må begge partier være i form. Nå er ingen av dem det. Det konservative partiet har latt ytre høyre fløy få altfor mye innflytelse. Forrige uke meldte tre parlamentarikere seg ut av partiet for å bli med i samme gruppe som Labour-utbryterne. Samtidig har Labour feilet fundamentalt i sitt viktigste oppdrag: å være et effektivt opposisjonsparti gjennom brexit-prosessen.

Så gjenstår det å se hva utbryterne vil få til. Det britiske valgsystemet straffer småpartier hardt. Et håp kan være at utmeldelsene fungerer som en vekker på Corbyn og resten av Labour-ledelsen. Kanskje ser de at den kraftige venstredreiningen partiet har tatt, ikke er liv laga, og at Labour også må vinne moderate velgere om partiet igjen skal sikre seg makten i landet.

Foreløpig er det få tegn til kursendring, og sannsynligvis vil det heller ikke komme så lenge Corbyn er leder. Det kan bety at utmeldingene vil fortsette å strømme på i ukene fremover.