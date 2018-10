Aftenposten mener: Grusomt dyrt å være fattig

I forrige uke kom Verdens matvareprogram (WFP) med en ny rapport der det går frem at to dagslønner må til for å lage et enkelt måltid i et fattig og krigsherjet land. I USA trengs det til sammenligning bare 0,6 prosent av en gjennomsnittlig dagslønn.

Dersom man bor i New York, vil man måtte bruke 1,20 dollar, eller en drøy tikrone, for et måltid med 600 kalorier. Det tilsvarer 0,6 prosent av en gjennomsnittlig dagslønn i den amerikanske storbyen. Til sammenligning må man ut med to dagslønner hvis man vil lage seg et lignende måltid i Sør-Sudan. Beløpet man må betale, ville utgjort 348,36 dollar (3775 kroner) hvis man tar utgangspunkt i amerikansk lønnsnivå.

– Hvordan har sørsudanere råd til det? Det har de ikke, svarer FN-organisasjonen på det retoriske spørsmålet.

WFPs administrerende direktør David Beasley påpeker at dette burde gjøre alle sjokkert og rasende.

WFPs indeks Counting the Beans (Å telle bønner) ble offentliggjort på Verdens matdag i forrige uke. Målet med markeringen er å gi mennesker i rike, industrialiserte land innsikt i hvor mye det koster folk i fattige land å spise seg mette.

FN-organisasjonen kaller situasjonen for en moralsk skandale og et brudd på menneskerettighetene. 821 millioner mennesker sulter i verden i dag. Det er flere årsaker til matsvikten: ekstremvær, naturkatastrofer, svake markeder og sviktende myndigheter. Men én faktor er viktigere enn de andre: konflikt.

Mange steder der folk sulter, er de høye matprisene tett knyttet til pågående konflikter, for eksempel i Sør-Sudan, Nigeria og Jemen. For mange av innbyggerne ville det vært umulig å overleve uten nødhjelp fra hjelpeorganisasjoner.

Det er andre gang at WFP har laget en slik indeks. Årets oversikt viser at det i enkelte land også er blitt rimeligere med mat, noe som både kan skyldes sterk økonomisk vekst, bedre værforhold og økt humanitær innsats og stabilitet.

I forrige måned gikk det frem at den brutale borgerkrigen i Sør-Sudan har tatt livet av langt flere mennesker enn tidligere antatt. Det nye anslaget lyder på nær 400.000.

At sult i tillegg rammer det krigsherjede landet, er mer enn hva verden burde kunne tåle. Rapporten er en påminnelse om hvor viktig det er at verdens stormakter tillater FN å spille rollen organisasjonen er ment å spille. Bare slik kan verden bidra effektivt til å løse de ødeleggende konfliktene.