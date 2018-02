Aftenposten mener: Glem ikke de bortførte jentene i Nigeria

I forrige uke ble over hundre jenter bortført av den islamistiske ekstremistgruppen Boko Haram fra en skole i Nigeria. Skolen skulle egentlig ha åpnet igjen denne uken, men det ble ikke noe av. Lærerne kom tilbake, men elevene våget ikke. Dermed ble det bestemt at skolen fremdeles skal være stengt inntil videre.

Skolen er en offentlig jenteskole i Dapchi i den nordøstlige delstaten Yobe. En uke etter angrepet mot skolen innrømmet Nigerias regjering for første gang at jentene er blitt bortført, ikke bare savnet, forteller nyhetsbyrået NTB. Landets president, Muhammadu Buhari, omtalte selv hendelsen som en bortføring.

Som president Buhari sa i en uttalelse forrige uke, er hendelsen en nasjonal katastrofe for Nigeria. Presidenten hevdet for ett år siden at Boko Haram var «knust», men opprørsgruppen har gjennomført en rekke angrep og aksjoner siden den tid.

Over 20.000 mennesker er drept og 2,6 millioner drevet på flukt som følge av Boko Harams herjinger siden 2009.

Det er snart fire år siden USAs daværende førstedame Michelle Obama var blant dem som lot seg avbilde med en plakat med emneknaggen #Bringbackourgirls på Twitter. Året etter sverget Boko Haram troskap til Islamsk stat (IS).

Nigeria er Afrikas mest folkerike land med over 180 millioner innbyggere, og det oljeriket landet har også kontinentets største økonomi etter å ha passert Sør-Afrika i 2014. Over fem hundre etniske grupper bor i Nigeria, og landet var blant grunnleggerne av Den afrikanske union.

Til tross for at president Buhari har lykkes i å drive Boko Haram ut av flere områder, utgjør gruppen fremdeles en alvorlig trussel. Bortføringen i forrige uke viste det med all tydelighet.

Boko Haram har brukt som strategi å indoktrinere barn til å utføre drap og vold. Målet er å gjøre samfunnet «rent», med grunnlag i en ekstremt streng og snever tolkning av islam.

I kampen mot terrorgruppen er det tydelig at militære midler er nødvendig, men ikke tilstrekkelig. At elevene nå ikke tør å vende tilbake til skolen, viser hvor sårbar situasjonen er. Å sikre jentene en trygg skolegang er avgjørende.

Forbrytelsene til Boko Haram har de siste par årene havnet i skyggen av grusomhetene til IS i Syria og Irak. Men de bortførte jentene, og andre som er utsatt for Boko Harams uhyrligheter, trenger omverdenens oppmerksomhet. Det holder ikke med en emneknagg på Twitter.