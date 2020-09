Aftenposten mener: Bokbrenning bør ikke forbys

Sian vil forby islam. Islamsk Råd Norge vil forby koranbrenning. Ingen av dem bør få gjennomslag.

Leder

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for Aftenpostens syn. Sjefredaktør og politisk redaktør har ansvar for innholdet.

Nå nettopp

«Ville det vært akseptert dersom antisemitter brant Toraen på et offentlig torg?»

Spørsmålet stilles av Abdirahman Diriye, leder for Islamsk Råd Norge (IRN), i et innspill til regjeringens kommende handlingsplan mot muslimhat. Til Klassekampen sier Diriye at IRN er for ytringsfrihet, men at brenning av Koranen ikke bør beskyttes av ytringsfriheten: