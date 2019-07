Tyske Ursula von der Leyen (60) ble tirsdag kveld valgt til ny president i EU-kommisjonen. Hun trengte 374 stemmer i EU-parlamentet for å bli godkjent. Hun fikk 383.

Den knappe seiersmarginen bidrar til å gjøre en allerede vanskelig jobb enda mer krevende. For første gang i historien er sentrum-høyre- og sentrum-venstre-grupperingene i parlamentet så små at de ikke kan danne flertall sammen. Dermed må von der Leyen også lene seg på de liberale, de grønne eller kanskje på mer ytterliggående fraksjoner for å få gjennom lover og reguleringer.