Denne uken fortalte Aftenposten historien om tobarnsmoren Marianne Cathrine Lied (43), som har aggressiv kreft. Til tross for at hun var midt i behandlingen for den svært alvorlige sykdommen, stoppet sykepengene opp.

Det innebar at hun måtte møte opp hos Nav for å søke om arbeidsavklaringspenger. Deretter har hun måttet sende søknader og meldekort som arbeidssøker. På grunn av usikkerhet rundt arbeidsavklaringspengene ble hun nødt til å søke om økonomisk sosialstøtte på toppen av alt.