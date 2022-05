Aftenposten mener: De sykeste barna fortjener bedre

19 minutter siden

19. mai publiserte A-magasinet historien om Liv Monika. Da hun ble psykisk syk, skulle hun få hjelp i barnevernet. Istedet startet en runddans som bare gjorde henne sykere.

Det er på høy tid å diskutere om det var lurt å legge ned alle langtidsplassene.

I helgen fortalte A-magasinet historien om Liv Monika. Hun var alvorlig psykisk syk og ble ikke eldre enn 18 år. Barnevernet tok over omsorgen for henne to år før hun døde. Hensikten var at hun skulle få hjelp. Men i stedet endte hun opp som en kasteball i helsevesenet. Alt i alt måtte hun forholde seg til 134 ansatte i helsevesenet i løpet av ungdomstiden.

Det finnes ingen langtidsplasser for psykisk syke barn. Det er villet politikk. Barn og ungdommer kan legges inn på sykehus i korte perioder, men i hovedsak skal de bo hjemme og behandles med samtaler hos psykolog. Slik er psykisk helsevern organisert, og det er det gode grunner til. De aller fleste får best hjelp på denne måten.