Aftenposten mener: Hurra for nye medlemmer i Nato

8 minutter siden

Nato får to nye medlemsland.

Det er all grunn til å glede seg over at Tyrkia har snudd.

Tirsdag kveld ble det endelig klart: Tyrkia sier ja til svensk og finsk medlemskap i Nato. Det er en svært gledelig nyhet.

Tyrkia har frem til nå blokkert Sveriges og Finlands søknader. Grunnen er, ifølge Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan, at Sverige gir politisk støtte til Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) og den kurdiske militærstyrken i Syria, YPG. Erdogan har kommet med en liste med krav for å slippe de to landene inn.