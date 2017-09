Aftenposten: Syria kan nærme seg en dårlig fred

Utsikter til fred vil selvsagt glede mange syrere, utslitte som de er av mange års blodig borgerkrig. Ulempen er at det eventuelt blir en fred på president Bashar Al-Assads premisser.

Syrias diktator, som har bombet sitt folk med tønnebomber og giftgass, ser nemlig ut til å vinne borgerkrigen. Årsaken er støtte fra Iran og Russland. Begge har bistått Assad militært, Russland har i tillegg vært diktatorens beskytter i FNs sikkerhetsråd.

«Den islamske staten» (IS) står foran et totalt nederlag.

Andre deler av opposisjonen mot Assad mister gradvis støtten den trenger fra Vesten og andre.

Et klart tegn på hvor vinden blåser kom nylig da Jordan, lenge en støttespiller for opposisjonen mot Assad, erklærte at dens forbindelser med det syriske regimet igjen blir bedre.

Tyrkia og Russland enige

Et annet tegn kom fra Tyrkia, der Russlands president Vladimir Putin denne uken møtte sin tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan. Russland har vært en alliert av Assad, mens Tyrkia har vært en slags støttespiller for opposisjonen, men nå var Putin og Erdogan enige om å samarbeide for fred i landet.

Om det hele ender slik det nå kan se ut til, vil det være et nederlag for alle som våren 2011 deltok i massedemonstrasjoner mot Assads undertrykkelse. Det var regimets brutale svar på dette fredelige opprøret som startet borgerkrigen.

Seier for Putin

En fred på Assads premisser vil også være et nederlag for Vesten og alle andre som støttet opposisjonen. Fra denne kanten har kravet hele tiden vært at Assad må bort, i alle fall på noe sikt, for at en meningsfull fred kan realiseres.

Derimot peker utviklingen nå mot en seier for Vladimir Putin. Da han gjorde Russland til aktør i krigen – for nøyaktig to år siden i dag – trodde mange at det ville ende i en kostbar fiasko. Nå ser det i stedet ut til at Putin vinner en slags jackpot: Han sikrer makten for sin venn Assad, han får markedsført russiske våpen, han øker Russlands innflytelse i Midtøsten og alle snur seg mot ham for å få ham til å lage fred.

Ikke avklart

En stabilisering av Assad-regimet kan også innebære at den store mengden av syrere som har flyktet til Europa, blir der. I den grad flyktningene svekker EU, kan dette være en bonus for Putin.

Situasjonen er ikke helt avklart hverken militært eller politisk, men mye tyder nå altså på at borgerkrigen ender i en dårlig fred. Med tanke på at nærmere en halv million er drept siden 2011 og millioner er på flukt, har også denne løsningen unektelig sine gode sider.