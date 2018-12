Aftenposten mener: Selv Norge må prioritere

«Det bur nesten ingen menneske der. Men likevel skal staten bruke milliardar på småbygdene dei neste åra.» Slik lyder inngangen på NRKs sak om rassikring av veier til små bygdesamfunn. Kanalen har regnet seg frem til at vi nå skal bruke 3,7 milliarder kroner på rassikring til ti mindre bygder, hvor det bor tilsammen 600 personer.

I utgangspunktet bør ikke dette være oppsiktsvekkende. Veier og sikring koster penger. Norge er et desentralisert land, med bosetning spredt fra nord til sør. Da sier det seg selv at transportårene til og fra alle stedene tar en solid andel av budsjettene.

Reaksjonen fra politisk hold er forutsigbar og illustrerende. Stortingsrepresentant Helge André Njåstad (Frp) skriver på Facebook at han blir irritert over slike vinklinger. Selvsagt har Norge råd til dette, lik og del, skriver han.

Senterpartipolitiker Arnstein Menes sier det slik: «Noreg er eit rikt land som har råd til at folk bur folk på mindre stadar.»

Både Njåstad og Menes har rett i at Norge er et rikt land. Det er dessuten tverrpolitisk enighet om at bosetningen skal være spredt.

Likevel, NRK-saken illustrerer et vesentlig poeng. Nettopp det at Norge er et rikt land, gjør at prioriteringsdiskusjonene ikke alltid blir så dyptgående som de burde vært. Hver enkelt vei og sikringstiltak kan være godt begrunnet, selv om NRKs saker viser at det også må utfordres.

Med saken sin oppnår NRK imidlertid å vise frem hvordan bildet ser ut når helheten ikke diskuteres eller vises frem underveis. Det bør være en politisk plikt å diskutere om veisikring til 3,7 milliarder kroner til bygder som er befolket av 600 personer er riktig prioritering.

Et svar som «det har et rikt land som Norge råd til», vitner om mangel på vilje til å prioritere og holde politikkområder og tiltak opp mot hverandre.

Samferdselsbudsjettet er enormt og har hatt en vekst politikerne er stolte av. Det finnes knapt et bedre budsjett å sende hilsener hjem fra, og det gjør stortingsrepresentantene til gagns. Men selv et rikt land som Norge fortjener diskusjonen om flere av samferdselskronene bør gå til helse, forskning eller utdanning, bare for å nevne noe.

Spredt bosetning er et mål, men også et slikt mål må gi rom for nyanserte diskusjoner om terskelen for rassikring, for eksempel.

Så unnlater NRK å vise frem hvor viktig medier, som NRK, er i arbeidet med å presse frem beslutninger om enkelttiltak, uten blikk for helheten. Men NRKs saker fortjener først og fremst en debatt som hever seg over «det har et rikt land som Norge råd til»-argumentasjon.

Det er nemlig mye et rikt land som Norge ikke tar seg råd til, på grunn av blant annet disse prioriteringene.