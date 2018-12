Aftenposten mener: Polsk riksdag i Sveriges riksdag

Sveriges statsbudsjett er trumfet gjennom med stemmene til Moderaterna, Kristdemokraterna og Sverigedemokraterna. Landets viktigste styringsdokument er følgelig borgerlig i formen, ikke minst gjennom de relativt betydelige skattekuttene.

Det paradoksale er at statsministeren likevel heter Stefan Löfven og er sosialdemokrat. Hans regjerings budsjettforslag har mindre støtte i parlamentet enn det borgerlige. I Norge ville en slik situasjon gitt regjeringens avgang, og budsjettkameratene ville måttet stable på beina et styringsdyktig regjeringsalternativ.

I Sverige er reglene annerledes. Stefan Löfvens regjering er allerede avsatt, men den styrer videre som et forretningsministerium. Tre måneder etter valget finnes nemlig fortsatt ikke noe alternativ som har fått tilstrekkelig parlamentarisk støtte. Og det er ikke lett å se noen vei videre heller.

Situasjonen der en regjering ikke er klar før budsjettet vedtas, er noe den svenske grunnloven ikke tar høyde for.

Den sittende regjeringen er et slags gissel i den nåværende situasjonen. Ikke bare har den få muligheter til å ta nye politiske initiativer. Statsministeren kan heller ikke gjøre som i 2014, da et borgerlig budsjett ble vedtatt med Sverigedemokraternas stemmer. Löfven truet med å utlyse nyvalg. Dette ble avblåst. Partiene inngikk i stedet den såkalte Desemberavtalen. Den gikk i korthet ut på at de øvrige partiene forpliktet seg til å holde Sverigedemokraterna unna styre og stell, og at de rødgrønne ville få gjennom sine budsjetter.

Siden overgangsregjeringer ikke kan utlyse nyvalg, er ikke dette noen trussel nå. Et nyvalg i denne situasjonen fordrer at fire statsministerforslag må ha blitt nedstemt. Foreløpig har kun én avstemning funnet sted, om Moderaternas Ulf Kristersson i november. Fredag blir trolig også Löfven avvist, i avstemning nummer to. Men et eventuelt nyvalg i Sverige ligger altså likevel et stykke frem i tid.

Det er imidlertid klart at en regjering bestående Socialdemokraterna og Miljøpartiet ikke i lengden kan styre Sverige med en borgerlig økonomisk politikk. Ansvaret hviler dermed tungt på sentrum/høyre-partiene Centerpartiet og Liberalerna, som til nå har avvist ethvert samarbeid med Sverigedemokraterna. Nå har de imidlertid latt være å blokkere et statsbudsjett som har støtte fra det høyrepopulistiske partiet. Det nærmer seg det uansvarlige da ikke også å sørge for en regjeringsdannelse.

For tilliten til politikken har situasjonen nå nådd et skadelig nivå. Noens prinsipper er nødt til å vike, uavhengig av om det går mot et nyvalg eller ikke.