Aftenposten mener: Berettiget søksmål mot legemiddelindustrien

Bare i 2016 døde 65.000 amerikanere – flere enn under hele Vietnamkrigen – av narkotikaoverdoser. Reseptbelagte opioider, en type smertestillende legemidler med morfinlignende effekt, utgjør den nest vanligste dødsårsaken blant overdosene. Opioider er nødvendige for behandling av akutt smerte. Problemet er at de misbrukes i stor stil, som et slags legalt alternativ til forbudte narkotiske stoffer.

I motsetning til crackbølgen på 1980-tallet, som særlig rammet fattige svarte i storbyene, rammer opioidbølgen særlig lavtlønte hvite, ikke minst i det gamle industribeltet. Blant dem har president Donald Trump hatt støtte. Her ligger også noe av forklaringen på at presidenten tar akkurat denne av USAs sosiale utfordringer ekstra alvorlig.