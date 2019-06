Folk vil ikke ha det. Nok er nok. Sånn er det med den saken. Basta. Veibommene må vekk. Det er penger nok i oljefondet.

Det Frp-leder og finansminister Siv Jensen får å bale med i sitt ekstraordinære landsstyremøte om bompengekrisen i ettermiddag, er populisme i sin mest rendyrkede form. Partiet for folk flest skal holde oppvaskmøte med seg selv. Blir det heftig nok, kan det utløse regjeringskrise.

Samfunnsvitere rundt i Europa holder lange og seige seminarer om hva populisme egentlig betyr. Det er et paradoks i seg selv at forskere og andre elitister skal bry seg med akkurat dét, men et par særtrekk ved populismen er det lett å komme til enighet om:

Populister vil alltid hevde at de har «folket» på sin side. Populister vil også markere den dypeste skepsis til hva de virkelighetsfjerne «elitene» holder på med i strid med viljen til folk flest.

«Innbyggerne ønsker ikke bypakkene og bompengene. Hvis vi ikke kan lytte til det, og avfeier diskusjonen slik Venstre gjør, har ikke vi tenkt å følge det», sier fylkesleder Frank Sve i Møre og Romsdal til VG foran dagens landsstyremøte.

Men selv om man skulle slå sammen alt som finnes av Frp-velgere og nei-til-bom-partivelgere, er det et overveldende flertall av «innbyggerne» som stemmer på andre lister. Svært mange innbyggere har også opplevd at bompenger har hatt mye for seg, ikke bare i Oslo.

«Så fint det er blitt i Drammen» er blitt av de mer forslitte klisjeer vi har på norsk. Alle er hjertens enige om at Drammen har fått et løft. Men mens Frp-nestleder Sylvi Listhaug sto på Bragernes torg og hamret løs på bompengene 1. mai, var det knapt noen som snakket om hvor fint det var at vi fra tidlig 1990-tall fikk oppleve «Veipakke Drammen», et spleiselag mellom stat og bompengebetalende bilister. Nøkkelen til det store løftet for Drammens bymiljø ligger der.

Fylkesleder Sve, som i årevis var ordfører i vakre Stranda på Sunnmøre, hamrer fast at ingen skal måtte betale «mellom 1000 og 1500 kroner» for å kjøre til Oslo. Det vil mange være enig med Frank Sve i. Den som drar med bensin- eller dieselbil fra Strandafjellet skisenter til Oslo Sentralstasjon, slipper da også unna med 183,20 kroner i bompenger, ifølge Fjellinjens bompengekalkulator. Det er heller ikke slik at disse bompengene kommer på toppen av andre bilutgifter som bare øker og øker. Inntil nylig var Frp opptatt av å vise frem at partiet har fått gjennomslag for å senke avgiftene knyttet til alle typer biler. Nå synes deler av partiet å ha glemt helheten i et anfall av panikk.

Skulle Frp komme til at partiet vil ut av regjering, må partiet være ærlig om at det skyldes egne strategiske vurderinger, og ikke lene seg til et rop fra «innbyggerne». For innbyggerne må kunne forvente at politikk henger sammen og at politikere står for beslutningene de tar.